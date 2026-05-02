Vilnietis pusantrų metų galvojo, kad investuoja – sukčiai susižėrė įspūdingą sumą

2026 m. gegužės 2 d. 09:13
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, pusantrų metų mulkinusių sostinės gyventoją, kuris galvojo, kad sėkmingai investuoja. Galiausiai paaiškėjo, kad sukčiai susižėrė įspūdingą sumą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 1 d. apie 11 val. 27 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1963 m.), kuris pareiškė, kad smarkiai nukentėjo nuo sukčių.
Pasak vyriškio nuo 2024 m. spalio mėn. iki 2026 m. balandžio 27 d., norėdamas investuoti pinigus bei susisiekęs su nepažįstamais rusakalbiais žmonėmis, kurie prisistatė Vokietijos investavimo bendrovės „VEXX“ darbuotojais ir teisės departamento „CySEC“ pareigūnais, prarado pinigus.
Pirminiais duomenimis, sukčiai iš vilniečio apgaulės būdu išviliojo 120 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
