Vilniuje nuo suaugusiųjų smurto nukentėjo du nepilnamečiai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 1 d. apie 17 val. Vilniuje, tinklinio aikštelėje, konflikto metu, vyras (gim. 1963 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2012 m.),.
Vaikui prireikė medikų pagalbos. Suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, nepilnametis gydomas ambulatoriškai.
Surinkta įvykio medžiaga.
Taip pat gegužės 1 d. apie 22 val. 20 min. Vilniuje, prie namo, galimai girtas nepažįstamas vyras užpuolė ir sužalojo nepilnametę (gimusi 2012 m.), kuri, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.