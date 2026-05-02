Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje nuo suaugusiųjų smurto nukentėjo du nepilnamečiai

2026 m. gegužės 2 d. 09:21
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi du tarpusavyje nesusijusius atvejus, kuomet suaugę žmonės smurtavo prieš nepilnamečius.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 1 d. apie 17 val. Vilniuje, tinklinio aikštelėje, konflikto metu, vyras (gim. 1963 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2012 m.),.
Vaikui prireikė medikų pagalbos. Suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, nepilnametis gydomas ambulatoriškai.
Surinkta įvykio medžiaga.
Taip pat gegužės 1 d. apie 22 val. 20 min. Vilniuje, prie namo, galimai girtas nepažįstamas vyras užpuolė ir sužalojo nepilnametę (gimusi 2012 m.), kuri, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
smurtas prieš vaikusVilniusnepilnamečiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.