Nepilnametis vilnietis smurtą patyrė namuose

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 17 val. 27 min. Vilniaus r., namuose, konflikto metu, vyras (gim. 1983 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2010 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.