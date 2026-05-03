Lietuvos dienaKriminalai

Nepilnametis vilnietis smurtą patyrė namuose

2026 m. gegužės 3 d. 10:15
Lrytas.lt
Vilniaus policija šeštadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi galimą smurtą prieš nepilnametį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 17 val. 27 min. Vilniaus r., namuose, konflikto metu, vyras (gim. 1983 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2010 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas prieš vaikąVilniussmurtas artimoje aplinkoje

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.