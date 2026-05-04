Paaiškėjo ne tik kada ir į kokį kalėjimą įžengs už pedofiliją nuteistas K. Bartoševičius, bet ir dar viena svarbi detalė

Pirmadienį po pietų policijos pareigūnams susisiekus su K. Bartoševičiaus advokatu Olegu Šibkovu, buvo sutarta dėl tolesnių veiksmų, vykdant teismo sprendimą.
Į gėdos purvą puolęs eksparlamentaras iš pradžių antradienį po pietų pats atvyks į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, esantį T. Ševčenkos gatvėje, su visa reikalinga manta.
Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
Pamatykite K. Bartoševičiaus teismo akimirkas: nustatė, kad kaltinamasis vaikus tvirkino būdamas Seimo nariu
Lrytas žiniomis, iš komisariato K. Bartoševičius bus pristatytas į Kauno kalėjimą.
Lietuvos apeliaciniam teismui balandžio 30-ąją atmetus jo skundą, nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas nedelsiant.
Visi reikalingi formalumai jau atlikti, policija verdikto vykdymui reikalingus dokumentus iš teismo gavo, tad K. Bartoševičius antradienio pavakare turėtų būti pristatytas į belangę.
Paaiškėjo dar viena svarbi detalė: kadangi asmenims, kurie yra nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, anksčiau laiko išeiti į laisvę nėra galimybės, K. Bartoševičius už grotų turės išbūti visą laiką, iki 2033 metų gegužės. Lygtinis paleidimas tokiems nusikaltėliams neįmanomas.
Tiesa, dar yra paskutinis šiaudas – nepalankų verdiktą jis gali apskųsti Aukščiausiajam teismui. Tačiau skundo padavimas nuo pristatymo į kalėjimą K. Bartoševičiaus dabar jau neapsaugos.
Aukos davė nuoseklius parodymus
K. Bartoševičius teisiamųjų suole atsidūrė dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš 4 nepilnamečius: vieno paauglio prievartavimo ir trijų jaunesnių nei 16 metų vaikų tvirkinimo.
Nagrinėjant bylą Panevėžio apygardos teisme, buvo apklaustos visos keturios psichiatrines-psichologines ekspertizes nukentėjusiesiems atlikusios ekspertės, teikusios savo išvadas.
Portalo Lrytas duomenimis, nepilnamečiai ikiteisminio tyrimo metu davė nuoseklius parodymus, kurie buvo pagarsinti, bylai persikėlus į teismą.
Taip pat parodymus davė liudytojai, kaltinamasis, kiti bylos dalyviai.
Dalį liudytojų sudarė vaikų stovykloje, kurioje, prokuratūros duomenimis, ir buvo įvykdyti nusikaltimai, dirbę žmonės.
Panevėžio teisėjų kolegija pripažino buvusį politiką kaltu dėl visų jam inkriminuojamų seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš paauglius. Teismas taip pat pripažino, jog nusikalstamas veikas įvykdė, būdamas Seimo narys.
K. Bartoševičiaus skundą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas jo argumentus atmetė. Nepaisant svarių įrodymų jis iki šiol savo kaltę neigia. K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas pirmadienį patvirtino portalui Lrytas, jog verdiktas bus skundžiamas Aukščiausiajam teismui.
Teisiamųjų suole – dėl 10 nusikaltimų
K. Bartoševičiui buvo inkriminuojama net 10 nusikalstamų veikų epizodų, tarp jų – ir sveikatos sutrikdymai, susiję su dvasiniais išgyvenimais.
Apeliacinio teismo verdikto jis laukė laisvėje, paskyrus švelnesnes kardomąsias priemones nei suėmimas.
Seimo nario mandato jis atsisakė 2023 metų sausio 20-osios vakarą – tą pačią dieną, kai įvyko generalinės prokurorės Nidos Grunskienės ir tuometės Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen susitikimas.
Keisti datų sutapimai sukėlė abejonių, jog informacija apie ketinimus jam reikšti įtarimus buvo nutenkinta.
Tačiau aplinkybių dėl galimo nutekinimo nusprendė nenarplioti ir tuometis Seimas, ir prokuratūra.