Iš Latvijos aštuonis migrantus gabenęs moldavas teismo lauks už grotų

Pasieniečiai fiksuoja didėjantį neteisėtų migrantų gabenimo iš Latvijos per Lietuvą srautą. Nelegaliai kirtę Baltarusijos–Latvijos sieną, svetimšaliai per mūsų šalį vyksta Lenkijos kryptimi, siekdami atsidurti kurioje nors iš Vakarų Europos valstybių, iš kurių geidžiamiausia – Vokietija.
Sekmadienio naktį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja ties Būtingės gyvenviete (Palangos savivaldybė) sustabdė patikrinti iš Latvijos atvykstantį automobilį „Toyota C-HR“. Krosoverį su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 31-erių Moldovos pilietis.
Automobilis buvo sausakimšas – juo buvo gabenami aštuoni jauni svetimšaliai, visi vyrai, prisistatę Etiopijos, valstybės šiaurės rytų Afrikoje, piliečiais. Tačiau nė vienas jų neturėjo nei tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, nei teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų.
Užfiksuotas dar vienas nesėkmingas bandymas įsibrauti į Lietuvą: grupėje buvo vien jauni vyrai
Afrikiečiai nekalbėjo nei anglų, nei rusų kalba.
Vairuotojas neslėpė šiuos svetimtaučius vežęs į Lenkiją už piniginį atlygį.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje atliekamas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Pirmadienį neteisėtus migrantus per Lietuvą gabenusiam Moldovos piliečiui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas teisines procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Prieš porą savaičių tame pat kelyje pasieniečiams įkliuvo latvis, vežęs keturis Maroko piliečius, dar po kelių dienų Kupiškio rajone – moldavas, gabenęs šešis Egipto bei Alžyro piliečius.
