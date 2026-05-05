Pareigūnai užsuko į audringą jaunimėlio vakarėlį: girtus nepilnamečius skaičiavo dešimtimis

„Vakarėlis, skirtas moksleiviams, tačiau jo pabaiga – kelianti rimtą nerimą. Nustatyti net 25 nuo alkoholio apsvaigę nepilnamečiai“, – pranešė policininkai.
Kur ir kada vyko šis vakarėlis, saugant nepilnamečių interesus, neatskleidžiama.
Policininkai primena, kad Lietuvoje alkoholinius gėrimus turėti ir vartoti galima tik nuo 20 metų.
„Norime atkreipti tėvų dėmesį ir paskatinti būti arčiau savo vaikų, pasidomėti kur jie leidžia laiką, su kuo jie bendrauja, pasikalbėti apie spaudimą pritapti prie bendraamžių vartojant draudžiamas medžiagas, apie rizikas ir pasekmes.
Kartais vienas nuoširdus pokalbis gali apsaugoti nuo labai skaudžių sprendimų“, – į visų nepilnamečių tėvus kreipėsi policininkai.