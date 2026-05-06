Keistas įvykis kalėjime: su kaliniu pasimatyti atvykusi moteris bandė pasinaudoti suklastotu svetimu dokumentu

2026 m. gegužės 6 d. 10:51
Gegužės 5 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai nustatė ir užkardė bandymą patekti į įstaigą moteriai, galimai mėginusiam pasinaudoti suklastotu asmens tapatybės dokumentu.
Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, į kalėjimą trumpalaikiam pasimatymui su kaliniu atvyko moteris, kuri prisistatė jo sutuoktine.
Pareigūnams tikrinant moters pateiktą asmens tapatybės kortelę, kilo įtarimų dėl dokumento autentiškumo. Atlikus papildomą patikrinimą ir sutikrinus informaciją, nustatyta, kad dokumente nurodyti duomenys yra tikri, tačiau atvykusios moters nuotrauka nesutampa su sistemoje esančiu atvaizdu.
Duomenų bazėje pateikta nuotrauka priklauso vyresnio amžiaus moteriai, o dokumentą pateikusi pilietė buvo akivaizdžiai jaunesnė.
Nustačius tikrąją atvykusios tapatybę į įvykio vietą iškviesti policijos pareigūnai, kurie perėmė tolesnį situacijos tyrimą dėl galimo dokumento suklastojimo.
Kuriame kalėjime įvyko šis incidentas, nepranešama.
Lietuvo skalėjimų tarnyba primena, kad visi į įstaigas patenkantys žmonės yra atidžiai tikrinami, o pareigūnų budrumas leidžia laiku užkardyti galimus teisės pažeidimus bei užtikrinti saugumą.
