Lietuvą sukrėtusi dviejų merginų nužudymo byla: aiškėja, kada prasidės B. Mikutavičiaus teismo procesas

Per psichiatrinę ekspertizę buvo atlikta nemažai tyrimo veiksmų – vyko bylos dalyvių apklausos, surinkti svarbūs įrodymai, atliekamos kitos ekspertizės.
„Manyčiau, tyrimas jau pasistūmėjo link antros pusės – jei nespėsime bylos perduoti į teismą ateinančią vasarą, tai turėtų būti padaryta rudenį“, – naujienų portalą Lrytas antradienį informavo dvigubos žmogžudystės tyrimui vadovaujantis prokuroras Darius Jakutis.
Šiuo metu dar neaišku, ar įvyks papildoma įtariamojo apklausa – pareigūnai dėl to apsispręs, įvertinę surinktus bylos duomenis.
Vaizdai iš teismo salės: B. Mikutavičius veido neslėpė, tačiau į klausimus neatsakė
Pirmoji ir kol kas vienintelė B. Mikutavičiaus apklausa įvyko 2025 metų gruodį, prieš paskiriant psichiatrinę ekspertizę – jos metu smurtautojas pripažino savo kaltę.
Papildoma apklausa įvyktų bet kokiu atveju, jeigu pats įtariamasis išreikštų norą duoti papildomus parodymus.
Tačiau veikiausiai ji visgi įvyks pareigūnų iniciatyva, siekiant išsamiai ištirti visas rezonansinės bylos aplinkybes. Lrytas duomenimis, klausimų ir mįslių byloje dar yra likę.
B. Mikutavičius šiuo metu yra suimtas ir uždarytas į Kauno kalėjimą – suėmimo terminas baigiasi birželio 5 dieną, tačiau neabejojama, kad teismo bus vėl prašoma jį pratęsti.
Visuomenę pašiurpinusiam kauniečiui gresia kalėjimas iki gyvos galvos. Pareigūnų duomenis, B. Mikutavičius abi savo aukas subadė peiliu, smogęs joms daugybę kartų į kaklus ir kitas kūno vietas.
Bauginimus pusseserė nufilmavo
B. Mikutavičius įtariamas 2025 metų gruodžio 4 dieną Kaune, apie 13 valandą V. Krėvės prospekto daugiabutyje nužudęs savo 22 metų pusseserę Simoną S., o maždaug po pusvalandžio Pramonės prospekte esančiame bute atėmęs gyvybę ir Kaune dirbusiai, iš Alytaus krašto kilusiai 24 metų nekilnojamojo turto brokerei Gabrielei O. – po dūrių peiliu į kaklą ir kitas kūno vietas abi aukos mirtinai nukraujavo.
Nusikaltimo vietas skiria nepilnas kilometras.
Iš Tauragės rajono kilę B. Mikutavičius ir Simona apsigyveno minėtame būste Kaune, V. Krėvės prospekte, bet vėliau pusbrolis sužinojo, kad dėl nepriimtino jo elgesio jam teks iš ten išsikraustyti. Išgirdęs tai, jis prapliupo grasinimais.
Prokuroras D. Jakutis portalui Lrytas patvirtino, kad butas priklauso B. Mikutavičiaus ir jo pusseserės giminaičiams: „Būsto savininkas po kurio laiko nusprendė, kad jis turi išeiti“.
Sužinojęs, kad teks išsikraustyti, Simonos pusbrolis įsiuto, apkaltino dėl to pusseserę, ėmė laidyti grasinančias tiradas jos ir jos šeimos narių adresu.
Šie bauginimai buvo pažerti ne žmogžudystės dieną, o gerokai anksčiau. Jie buvo nufilmuoti.
Tyrimą dar gaubia kraupios mįslės
Simona S. veikiausiai buvo nužudyta, įtariamajam degant kerštu, tuo tarpu kas lėmė mirtiną išpuolį prieš nekilnojamojo turto brokerę Gabrielę O., atsakyti bus sudėtingiau.
B. Mikutavičius gruodžio 4-ąją per skelbimą surastai brokerei pareiškė, jog ieško buto nuomai ir atvyko susitikti į vieną nuomojamų būstų Pramonės prospekte.
Gali būti, jog kaunietis iš tikrųjų dar iki pirmojo nusikaltimo ieškojo naujos vietos, kur galėtų apsigyventi, ir susitikimo metu nesuvaldė dėl kažko pakilusios naujos įtūžio bangos. Tačiau neatmetama ir tai, jog po pralieto pirmos aukos kraujo jis, apimtas agresijos, tiktai apsimetė nuomininku, iš anksto suplanavęs niekuo dėtos, šįsyk jau atsitiktinės aukų nužudymą.
B. Mikutavičius veikiausiai Gabrielės O. nepažinojo, su ja lemtingąją dieną matėsi pirmą kartą.
Nustatyta, kad prieš nekilnojamojo turto brokerės Gabrielės O. nužudymą B. Mikutavičius internete susirašinėjo dar su dviem merginomis, kurios nuomojo butus, įkeldamos atitinkamus skelbimus.
Jos taip pat galėjo tapti aukomis. Kaunietis su nuomotojomis tarėsi susitikti jų siūlytuose butuose, tačiau susitikimas įvyko tiktai su Gabriele O., jai nuvykus parodyti Pramonės prospekte esančio būsto. Ir šis susitikimas baigėsi tragiškai.
Sučiupo pilietiški žmonės
B. Mikutavičius slapstėsi nuo teisėsaugos maždaug 34 valandas – gruodžio 5-ąją, prieš pat vidurnaktį netoli Kalniečių parko bėglį sulaikę pilietiški žmonės jį perdavė netrukus atvykusiems policijos pareigūnams.
Per pirminę apklausą jis ne tik pripažino savo kaltę, bet ir papasakojo pareigūnams, ką veikė paieškos laikotarpiu, atskleidė, jog planavo slapstytis Kauno pakraštyje esančiame Kleboniškio miške.
2025 metų gruodžio 7 dieną svarstant suėmimo klausimą per posėdį Kauno apylinkės teisme, B. Mikutavičius savo kaltę pripažino iš dalies.
Posėdžio metu jis pratarė vienintelį žodį – teisėjos paklaustas, ar dalinai pripažįsta kaltę, atsakė: „Taip“.
