Marijampolės policija sugebėjo iš sukčių atimti 100 tūkst. eurų – pinigai jau buvo pervesti Sulaikytas įtariamasis

2026 m. gegužės 6 d. 12:30
Marijampolės apskrities VPK
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai operatyviai išaiškino didelės vertės sukčiavimo atvejį ir užkirto kelią pinigų praradimui.
Balandžio 21 d. buvo gautas pareiškimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. 20 min. iš įmonės sąskaitos apgaulės būdu į kito žmogaus sąskaitą buvo pervesta 100 000 eurų.
Nedelsiant sureagavę pareigūnai ėmėsi aktyvių veiksmų – nors pinigai jau buvo pervesti į su sukčiavimu susijusio žmogaus sąskaitą, jiems pavyko laiku sustabdyti tolimesnį lėšų judėjimą, identifikuoti su nusikalstama veika susijusius įtariamuosius ir užkirsti kelią galutiniam pinigų praradimui.
Atliekant intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, balandžio 28 d. buvo sulaikytas įtariamasis.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl didelės vertės sukčiavimo. 
Tyrimas tęsiamas.
