Teismas atmetė dėl dvimetės mergaitės žiauriaus sužalojimo nuteisto vyro skundą

2026 m. gegužės 6 d. 10:07
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria atmetė nuteistojo V. J. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2025 m. gegužės 8 d. nuosprendžio, kuriuo jis buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Jam skirta reali 6 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2022 m. gruodžio 25-ąją dvimetė mergaitė dėl patirtų sunkių kūno sužalojimų buvo atvežta į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas. Nustačius, kad sužalojimus ji patyrė dėl smurto, kitą dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Teismas konstatavo, kad prieš mergaitę smurtavo mamos draugas V. J. Bylos duomenimis, moteris su savo dukromis dvynukėmis buvo atvykusi pas nuteistąjį į svečius. Įvykio metu mergaitės mama buvo namuose, tačiau kitoje nei dukra patalpoje.
Išgirdusi savo dukros riksmą ji iš karto atbėgo į kambarį, kur mergaitę jau rado sukniubusią ant grindų.
Nustatyta, kad tyčia smūgiuodamas vyras padarė mažametei pilvo traumą ir tokiu būdu sunkiai sutrikdė jos sveikatą.
Teismo nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
