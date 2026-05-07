Plungės teismui perduota trijų kokaino platintojų byla

Baudžiamosios bylos duomenimis, dvi 32 ir 36 metų Plungės gyventojos, veikdamos bendrininkų grupe, nuo 2025 metų birželio iki spalio neteisėtai disponavo kokainu ir jį platino. Narkotinės medžiagos, kaip įtariama, buvo perduodamos paslėpiant jas gyvenamųjų namų laiptinėse bei viešose vietose.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad viena iš kaltinamųjų įgydavo ir laikydavo kokainą, o kita kaltinamoji vykdydavo narkotinių medžiagų pardavimą vartotojams. Už tai jai buvo atsilyginama dalimi gautų pinigų bei kvaišalais. Tyrimo duomenimis, vienu atveju prie nusikalstamos veikos prisidėjo ir 39 metų plungiškis, kuris, žinodamas apie neteisėtą veiklą, padėjo pernešti didesnį kiekį kokaino keičiant jo laikymo vietą.
Viena iš kaltinamųjų anksčiau jau buvo ne kartą teista, taip pat ir už labai sunkius nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis bei jų platinimu. Naujas nusikalstamas veikas ji, įtariama, galėjo padaryti bausmės vykdymo laikotarpiu, kai jai buvo paskirta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.
Ikiteisminio tyrimo metu, patenkinus prokuroro prašymą, vienai iš kaltinamųjų buvo paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Perdavus bylą teismui, ši kardomoji priemonė teismo nagrinėjančio bylą sprendimu pakeista į intensyvią priežiūrą.
Visiems trims kaltinamiesiems gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl 12 nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis. Narkotinių medžiagų pirkėjų atžvilgiu tyrimas buvo atskirtas į atskirus ikiteisminius tyrimus jų atžvilgiu jau priimti procesiniai sprendimai ir paskirtos bausmės.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmams.
