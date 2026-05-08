Pasieniečiams panaudojus antidroną, kontrabandininkų skraidyklė su kroviniu tėškėsi į žemę

2026 m. gegužės 8 d. 19:25
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Purvėnų pasieniečiai Šalčininkų rajone perėmė bepiločio orlaivio valdymą ir jį nutupdė. Kontrabandininkai neteko skraidyklės ir daugiau kaip 4,6 tūkst. eurų vertės baltarusiškų rūkalų. Šiemet tai jau 17-tas dronas, kurio skrydį nutraukė VSAT pareigūnai, saugantys valstybės sieną su Baltarusija.
Ketvirtadienį paryčiui VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Krupaviesų kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo nedidelį skrendantį objektą. Nedelsiant panaudojus dronų užkardymo įrangą, skraidyklė ėmė kristi.
Prašvitus pasieniečiai minėto kaimo apylinkėse, dirvoje, aptiko savadarbį bepilotį orlaivį su pritvirtintu ryšuliu. Skraidyklei krentant iš didelio aukščio ir atsitrenkus į žemę, sulūžo jos propeleriai ir juos laikančios konstrukcijos. Apžiūrėję „trofėjų“, VSAT pareigūnai konstatavo, kad stipriai apgadintas dronas naudoti nebetinkamas.
Balta polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje rasta 850 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiuojant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 4 683 eurai.
Kadaise pasieniečių sraigtasparnio įgulos iš Čepkelių raisto išgriebtas alytiškis su baltarusiškais rūkalais įkliuvo ir vėl

Šalčininkų r. pasieniečiai nutupdė dar dvi skraidykles su kontrabandiniais kroviniais iš Baltarusijos

Dėl kontrabanda iš Baltarusijos atplukdytą cigarečių – teistumai ir baudos

Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Ten pat, kaip bešeimininkis turtas, laikinai saugoma kontrabandininkų skraidyklė ir nelegalios cigaretės.
Per daugiau kaip keturis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 17 kontrabandininkų dronų, kuriais buvo mėginama oru iš Baltarusijos pristatyti nelegalių cigarečių.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
