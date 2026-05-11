Paspaudęs sukčių atsiųstą nuorodą Kalvarijos gyventojas neteko beveik 10 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 11 d. 08:06
Paspaudęs sukčių atsiųstą nuorodą dėl esą parduodamos prekės apmokėjimo Kalvarijos gyventojas neteko beveik 10 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1973 m.).
Jis pareiškė, kad tos pačios dienos vakarą, apie 19 val., Kalvarijoje, jam būnant namuose, nepažįstamas asmuo atsiuntė nuorodą dėl parduodamos prekės apmokėjimo.
Vyrą ją paspaudė bei suvedė banko prisijungimo duomenis.
Netrukus paaiškėjo, kad nepažįstami asmenys iš vyro sąskaitos pasisavino 9 879 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
