Raseinių rajone apsivertė automobilis, nukentėjo neblaivūs vairuotojas ir keleivis

2026 m. gegužės 12 d. 08:55
Raseinių rajone pirmadienį nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis, nukentėjo du žmonės, informavo policija.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 11.25 val. Raseinių rajone, Lotyniškės kaime, neblaivus (2,99 prom.) vyras (gim. 1983 m.), vairuodamas automobilį „Volvo V70“, nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi.
Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas ir neblaivus (2,98 prom.) keleivis (gim. 1995 m.).
Nukentėjusieji gydomi ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
girtas vairuotojasavarijaRaseinių rajonas
