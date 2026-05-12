Raseinių rajone apsivertė automobilis, nukentėjo neblaivūs vairuotojas ir keleivis

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 11.25 val. Raseinių rajone, Lotyniškės kaime, neblaivus (2,99 prom.) vyras (gim. 1983 m.), vairuodamas automobilį „Volvo V70“, nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi.
Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas ir neblaivus (2,98 prom.) keleivis (gim. 1995 m.).
Nukentėjusieji gydomi ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
girtas vairuotojas avaria Raseinių rajonas
