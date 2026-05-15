Lietuvos dienaKriminalai

Krūmuose besislapstantį nuolatinį baltarusiškų cigarečių „kurjerį“ surado tarnybinis pasieniečių šuo

2026 m. gegužės 15 d. 13:32
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Netoli valstybės sienos su Baltarusija Kabelių pasieniečiai sučiupo vyrą, atėjusį susirinkti per apsauginę tvorą permestų ryšulių su cigaretėmis ir skubėjusį iš ten pasišalinti.
Daugiau nuotraukų (7)
Ketvirtadienio pavakarę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo, kaip ties Piesčių kaimu (Varėnos r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Pažeidimo vietovė, į kurią skubiai išvyko kelios pasienio sargybų pamainos, buvo blokuota, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi, prasidėjo paieška.
Apie 60 metrų nuo valstybės sienos pasieniečiai aptiko devynis balta polietileno plėvele apvyniotus ryšulius. Netrukus tarnybinis šuo VSAT pareigūnus atvedė prie vos už kelių metrų nuo radimvietės pasislėpusio vyro.

Užfiksuotas dar vienas nesėkmingas bandymas įsibrauti į Lietuvą: grupėje buvo vien jauni vyrai

Paaiškėjo, jog tai – jau ne sykį nemalonumų pasienyje sulaukęs 24-erių Varėnos rajono gyventojas. Be to, nustatyta, kad jis atsidūrė pasienio ruože, nors nėra įrašytas į VSAT sudaromą žmonių, turinčių teisę ten būti, sąrašą.
Varėniškis ir ryšuliai buvo pristatyti į Kabelių pasienio užkardą. Prapjovę nešulių pakuotes, pasieniečiai suskaičiavo 1 260 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 6 942 eurai.
Dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką vyrui pradėta administracinių nusižengimų teisena. Jo laukia 5 200–6 000 eurų bauda, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, – dar 90–170 eurų bauda.
Susiję straipsniai
Draudžiamą simboliką demonstravusio ruso pasieniečiai neįleido į Lietuvą, jam skirta bauda

Draudžiamą simboliką demonstravusio ruso pasieniečiai neįleido į Lietuvą, jam skirta bauda

Pasieniečiai perėmė iš Baltarusijos atskridusį balioną su kroviniu ir sulaikė jo pasiimti atėjusį vyrą

Pasieniečiai perėmė iš Baltarusijos atskridusį balioną su kroviniu ir sulaikė jo pasiimti atėjusį vyrą

Per operaciją Radviliškio rajone pasieniečiai sulaikė du automobilius, du vyrus ir 66 300 pakelių nelegalių cigarečių

Per operaciją Radviliškio rajone pasieniečiai sulaikė du automobilius, du vyrus ir 66 300 pakelių nelegalių cigarečių

Po apklausos, įteikę šaukimą atvykti į užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jo administracinės bylos, VSAT pareigūnai varėniškį paleido.
Sulaikytos baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Kabelių pasienio užkardoje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.