Krūmuose besislapstantį nuolatinį baltarusiškų cigarečių „kurjerį“ surado tarnybinis pasieniečių šuo

Ketvirtadienio pavakarę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo, kaip ties Piesčių kaimu (Varėnos r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Pažeidimo vietovė, į kurią skubiai išvyko kelios pasienio sargybų pamainos, buvo blokuota, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi, prasidėjo paieška.
Apie 60 metrų nuo valstybės sienos pasieniečiai aptiko devynis balta polietileno plėvele apvyniotus ryšulius. Netrukus tarnybinis šuo VSAT pareigūnus atvedė prie vos už kelių metrų nuo radimvietės pasislėpusio vyro.
Užfiksuotas dar vienas nesėkmingas bandymas įsibrauti į Lietuvą: grupėje buvo vien jauni vyrai
Paaiškėjo, jog tai – jau ne sykį nemalonumų pasienyje sulaukęs 24-erių Varėnos rajono gyventojas. Be to, nustatyta, kad jis atsidūrė pasienio ruože, nors nėra įrašytas į VSAT sudaromą žmonių, turinčių teisę ten būti, sąrašą.
Varėniškis ir ryšuliai buvo pristatyti į Kabelių pasienio užkardą. Prapjovę nešulių pakuotes, pasieniečiai suskaičiavo 1 260 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 6 942 eurai.
Dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką vyrui pradėta administracinių nusižengimų teisena. Jo laukia 5 200–6 000 eurų bauda, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, – dar 90–170 eurų bauda.
Po apklausos, įteikę šaukimą atvykti į užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jo administracinės bylos, VSAT pareigūnai varėniškį paleido.
Sulaikytos baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Kabelių pasienio užkardoje.
