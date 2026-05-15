Per operaciją Radviliškio rajone pasieniečiai sulaikė du automobilius, du vyrus ir 66 300 pakelių nelegalių cigarečių

Antradienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos pareigūnai, tęsdami anksčiau pradėto ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, apsilankė nuosavo namo Radviliškyje kieme. Pasieniečiai patikrino ten stovėjusį mikroautobusą „Ford Transit“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Automobilio bagažo skyriuje aptiktos 133 dėžės akcizais apmokestinamų prekių – įvairių rūšių cigarečių, su baltarusiškomis banderolėmis ir be jokių akcizo ženklų.
Pamatę VSAT pareigūnus, iš kiemo pasišalino du jame buvę vyrai, o trečiasis užsirakino namo viduje. Po derybų ir atvykus priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnams, name buvęs vyras išėjo ir buvo sulaikytas. Išaiškėjo, jog tai 56-erių radviliškietis, namo savininkas.
Netrukus pasieniečių žvalgai Radviliškio rajone, Šeduvoje esančioje degalinėje, sulaikė ten stovėjusio automobilio „Toyota RAV4“ vairuotoją, 39-erių vilnietį. Pasieniečiai įtaria, kad šis vyras, važiuodamas krosoveriu, lydėjo ir žvalgė kelią automobiliui „Ford Transit“, gabenusiam kontrabandines cigaretes.
Per operaciją pasieniečiai sulaikė 66 300 pakelių įvairių rūšių cigarečių. Dalis jų buvo su baltarusiškomis banderolėmis, kitos – be jokių akcizo ženklų. Šio nelegalių rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 350 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė viršija 900 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL), VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Abu sulaikytieji atsidūrė sostinės areštinėje. Po apklausų jiems buvo skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
VSAT pareigūnai nustatinėja iš kiemo Radviliškyje pasišalinusių žmonių buvimo vietą.
Nelegalios cigaretės ir automobiliai „Ford Transit“ bei „Toyota RAV4“ laikinai saugomi VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
Neatmetama, kad atliekant šį ikiteisminį tyrimą sulaikymų gali būti ir daugiau.
