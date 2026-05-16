Teismui nepavyko pradėti nagrinėti slidinėjimo centro „Liepkalnis“ darbuotojus užsipuolusios užsienietės bylos

Byla moteriai iškelta po praėjusių metų vasarį Vilniuje, slidinėjimo centre „Liepkalnis“, įvykusio incidento, kurio metu ji užsipuolė minėtos įstaigos darbuotojus.
Baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai pateikti Kamishai Latoyai Menns, teismui buvo perduota šių metų vasarį.
Kaip Eltai nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, byloje surengti du posėdžiai – balandžio 14 d. ir gegužės 12 d. Tačiau nei viename iš posėdžių bylos nagrinėti iš esmės nepavyko.
Balandžio 14 d. teismo posėdžio metu kaltinamoji K. L. Menns pareiškė nesutinkanti, kad ją gintų advokatė Violeta Bazienė, kadangi, anot kaltinamosios, pastaroji nemoka anglų kalbos ir tai apsunkina tarpusavio bendravimą.
Teismas tuomet nutarė kreiptis į į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu, kad K. L. Menns būtų užtiktinta teisė į gynybą, jai parenkant kitą advokatą, kuris mokėtų anglų kalbą.
Gegužės 12 d. teismas šios bylos nagrinėti iš esmės vėl nepradėjo, nes, kaip teigė teismo atstovas G. Janonis, į teismą atvykusi K. L. Menns pareiškė nebendravusi, nesusipažinusi su jai paskirtu kitu advokatu Sauliumi Azbainiu.
„Teisiamajame posėdyje bylos nagrinėjimas buvo atidėtas, nes kaltinamajai nebuvo laiku išsiųstas pranešimas apie jai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paskirtą kitą gynėją, mokantį anglų kalbą“, – Eltai nurodė G. Janonis.
Kitos teismo posėdis byloje planuojamas birželio mėnesį.
Užsipuolė slindinėjimo centro darbuotojus
Kaip anksčiau pranešė prokuratūra, 46-erių K. L. Menns kaltinama viešosios tvarkos pažeidimu bei kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų lyties, rasės ir odos spalvos.
Ikiteisminis tyrimas užsienietės atžvilgiu pradėtas po praėjusių metų vasarį Vilniuje, slidinėjimo centre „Liepkalnis“, įvykusio incidento.
Tyrimo duomenimis, pastaruoju metu Lietuvoje gyvenanti moteris atvyko į slidinėjimo centrą „Liepkalnis“. Anot teisėsaugos, prie šio centro kasų kilus konfliktui dėl slidinėjimo bilietų kainos ir pinigų grąžinimo, užsienietė elgėsi agresyviai.
Anot teisėsaugos, kaltinamoji veržėsi į tarnybines patalpas, šaukė ant darbuotojų, nereagavo į jų prašymus nurimti, piktybiškai tyčiojosi, šaipėsi bei demonstratyviai ciniškai savo žodžiais žemino slidinėjimo centro darbuotojas, kurstė neapykantą dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
„Kaltinamoji mobilaus ryšio telefonu filmavo savo veiksmus, pasisakymus ir centro darbuotojus. Konfliktas nurimo tik atvykus policijos pareigūnams. Tuo metu centre buvo daug lankytojų, tarp jų – ir nepilnamečių, tad, prokuratūros vertinimu, tokiu savo įžūliu elgesiu užsienietė demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką“, – nurodė prokuratūra.
Anot teisėsaugos, tos pačios dienos vakarą kaltinamoji viešai socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino slidinėjimo centre nufilmuotais įrašais, vaizdais bei tekstais, kuriais, įtariama, ji tyčiojosi, niekino ir kurstė neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
Ikiteisminio tyrimo metu užsienietė savo kaltės nepripažino. Šioje byloje nukentėjusiu yra pripažintas vienas asmuo.
BylaVilniaus miesto apylinkės teismasLiepkalnis
Rodyti daugiau žymių