Neįtikėtina girto Šilutės gyventojo vagystė, dėl kurios jam gresia iki 4 metų kalėjimo – kuklaus grobio dalis buvo spurga

2026 m. gegužės 21 d. 08:38
Trečiadienį Šilutėje įvykdyta vagystė būtų niekuo neišsiskirianti iš Lietuvos kasdienybės, jei ne girto vyro kuklus grobis, dėl kurio jam dabar gresia iki ketverių metų kalėjimo. Viena šio grobio dalis buvo spurga.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, gegužės 20 d. apie 15 val. 10 min. Šilutėje, girtas vyras (gim. 1981 m.), iš parduotuvės pavogė alkoholio butelį, 8 žiebtuvėlius ir 1 spurgą.
Vyras buvo sulaikytas, jam nustatytas neblaivus 1,55 prom. girtumas.
Nepaisant itin kuklaus grobio, spurgą pavogusiam vyriškiui dabar gresia griežta bausmė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
