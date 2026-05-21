Lietuvos dienaKriminalai

Šeimyninis konfliktas Joniškyje: peilį čiupusi moteris praliejo girto vyro kraują

2026 m. gegužės 21 d. 08:25
Lrytas.lt
Joniškio policija aiškinasi aplinkybes šeimyninio konflikto, per kurį moteris peiliu sužalojo girtą vyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 21 d. apie 1 val. Joniškyje, Šaltinio tak., namuose, moteris (gimusi 1994 m.) peiliu sužalojo girtą vyrą (gim. 1979 m.).
Po incidento vyriškiui nustatytas 2,65 prom. girtumas.
Nukentėjęs vyras, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Susiję straipsniai
Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

Vilniaus r. pora įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – mergaitė pati pasipasakojo mokykloje

Vilniaus r. pora įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – mergaitė pati pasipasakojo mokykloje

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeJoniškisgirtas vyras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.