Šeimyninis konfliktas Joniškyje: peilį čiupusi moteris praliejo girto vyro kraują

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 21 d. apie 1 val. Joniškyje, Šaltinio tak., namuose, moteris (gimusi 1994 m.) peiliu sužalojo girtą vyrą (gim. 1979 m.).
Po incidento vyriškiui nustatytas 2,65 prom. girtumas.
Nukentėjęs vyras, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
