Girtas kaip pėdas vilnietis tikroviškai atrodančiu žaisliniu pistoletu grasino moteriai

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 18 val. Vilniuje, Vaivadiškių g., prie parduotuvės esančio laikino prekybos paviljono vyras išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą ir juo grasino darbuotojai.
Netoli įvykio vietos sulaikytas girtas (3,23 prom.) vyras (gim. 1991 m.), pas kurį rastas ir paimtas pistoletas „S.T.A.R.S. C.19“.
Sulaikytasis įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pistoletas „S.T.A.R.S. C.19“ yra tikro pistoleto „Beretta“ metalinė kopija, kurios kaina internetinėse parduotuvėse siekia vos 37 eurus. Šis realistiškai atrodantis žaislas, šaudantis 6 mm plastikiniais rutuliukais, pasak pardavėjų, „skirtas kolekcionieriams (dėl savo tikroviškos išvaizdos jis puikiai atrodys ant sienos ar lentynoje), airsoft žaidėjams (kaip atsarginis ginklas taktiniuose žaidimuose), pramogai (šaudymui į taikinius)“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
