Du girti vyrai Klaipėdoje sumušė parduotuvės apsaugos darbuotoją

2026 m. gegužės 27 d. 11:15
Klaipėdos policija sulaikė ir į areštinę uždarė du girtus vyrus, kurie sumušė parduotuvės darbuotoją.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, gegužės 26 d. apie 19 val. 20 min. Klaipėdoje, Vingio g., parduotuvėje, viešoje vietoje, matant aplinkiniams, žodinio konflikto metu du vyrai kelis kartus trenkė apsaugos darbuotojui (gim. 1960 m.) ir pasišalino iš įvykio vietos.
Nukentėjęs apsaugos darbuotojas perduotas greitosios pagalbos medikams.
Pradėję įtariamųjų paiešką, pareigūnai netrukus sulaikė du vyrus (gimę 1974 m. ir 1983 m.). Pirmajam nustatytas 1,77 prom. girtumas, antrajam - 2,33 prom.
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
