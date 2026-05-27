Paryžiaus marokiečiai nepamatys – teks grįžti į Latviją

Antradienio popietę Vilniaus oro uosto išvykimo terminale patruliavusiems VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnams kilo įtarimas dėl dviejų savo reiso lūkuriavusių svetimšalių. Jauni vyrai prisistatė Prancūzijos piliečiais, skrendančiais į Paryžių.
Kilus dėl to rimtų abejonių bei siekdami nustatyti užsieniečių tapatybes ir pilietybes, pasieniečiai atvesdino juos į Vilniaus oro uosto pasienio užkardos tarnybines patalpas.
Asmens ir daiktų tikrinimo metu pas abu keleivius buvo rastos 20-ies ir 23-ejų Maroko piliečių asmens tapatybės kortelės. Vyrai prisipažino, jog tai jų dokumentai.
Pirminės apklausos metu jokios informacijos marokiečiai neteikė, tik vis kartojo ketinę skristi į Prancūziją. Kada ir kokiu būdu atsidūrė Lietuvoje, paaiškinti negalėjo arba nenorėjo.
Tačiau VSAT pareigūnai nustatė, kad šie migrantai į mūsų šalį atvyko iš Latvijos, į kurią pateko neteisėtai kirtę jos valstybės sieną iš Baltarusijos.
Mobiliuosiuose telefonuose Maroko piliečiai turėjo savo vardais įsigytus skaitmeninius bilietus skrydžiui į Paryžių.
Keleiviai, skrendantys ES vidaus reisais, įprastai netikrinami, bet pasieniečiai tai atlieka pasirinktinai, vykdydami asmenų profiliavimą pagal rizikos faktorius.
Marokiečiai 48-ioms valandoms buvo sulaikyti ir tą pačią dieną perduoti Užsieniečių registracijos centro Pabradėje (Švenčionių r.) pareigūnams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
