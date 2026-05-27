Lietuvos dienaKriminalai

Paryžiaus marokiečiai nepamatys – teks grįžti į Latviją

2026 m. gegužės 27 d. 16:34
VSAT
Sostinės oro uoste pasieniečiai sučiupo du Maroko piliečius, planavusius be galiojančių kelionės dokumentų pasiekti Prancūziją.
Daugiau nuotraukų (1)
Antradienio popietę Vilniaus oro uosto išvykimo terminale patruliavusiems VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnams kilo įtarimas dėl dviejų savo reiso lūkuriavusių svetimšalių. Jauni vyrai prisistatė Prancūzijos piliečiais, skrendančiais į Paryžių.
Kilus dėl to rimtų abejonių bei siekdami nustatyti užsieniečių tapatybes ir pilietybes, pasieniečiai atvesdino juos į Vilniaus oro uosto pasienio užkardos tarnybines patalpas.
Asmens ir daiktų tikrinimo metu pas abu keleivius buvo rastos 20-ies ir 23-ejų Maroko piliečių asmens tapatybės kortelės. Vyrai prisipažino, jog tai jų dokumentai.

Pasieniečiai sučiupo 38 iš urvo išlindusius migrantus: humanitarinių paketų su maistu nepaėmė

Pirminės apklausos metu jokios informacijos marokiečiai neteikė, tik vis kartojo ketinę skristi į Prancūziją. Kada ir kokiu būdu atsidūrė Lietuvoje, paaiškinti negalėjo arba nenorėjo. 
Tačiau VSAT pareigūnai nustatė, kad šie migrantai į mūsų šalį atvyko iš Latvijos, į kurią pateko neteisėtai kirtę jos valstybės sieną iš Baltarusijos.
Susiję straipsniai
Prisidengdami svetimais vardais, trys somaliečiai nesėkmingai mėgino pasiekti Norvegiją

Prisidengdami svetimais vardais, trys somaliečiai nesėkmingai mėgino pasiekti Norvegiją

Į Milaną išskristi prieglobsčio „prašytojui“ nepavyko – pasieniečiai grąžins jį latvių kolegoms

Į Milaną išskristi prieglobsčio „prašytojui“ nepavyko – pasieniečiai grąžins jį latvių kolegoms

Po žeme iškastu urvu į Lietuvą atropojo 38 migrantai – pasieniečiai juos grąžino į Baltarusiją

Po žeme iškastu urvu į Lietuvą atropojo 38 migrantai – pasieniečiai juos grąžino į Baltarusiją

Mobiliuosiuose telefonuose Maroko piliečiai turėjo savo vardais įsigytus skaitmeninius bilietus skrydžiui į Paryžių.
Keleiviai, skrendantys ES vidaus reisais, įprastai netikrinami, bet pasieniečiai tai atlieka pasirinktinai, vykdydami asmenų profiliavimą pagal rizikos faktorius.
Marokiečiai 48-ioms valandoms buvo sulaikyti ir tą pačią dieną perduoti Užsieniečių registracijos centro Pabradėje (Švenčionių r.) pareigūnams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaimigrantai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.