Snaigės formos „plaustu“ iš Baltarusijos atplukdyta 12 tūkst. eurų vertės nelegalių rūkalų

Pirmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą ties Molių kaimu (Švenčionių r.) pasienio vandenyse, Neryje, apie 30 metrų nuo kranto, pastebėjo įtartiną objektą. Snaigės formos (šešiakampis) daiktas buvo paniręs ir įstrigęs tarp vandens augalų ir šakų.
Panaudoję tarnybinę valtį, pasieniečiai tą daiktą, metalinę konstrukciją, ištraukė į krantą ir nugabeno į pasienio užkardą. Ten iš konstrukcijos ertmių ištraukė į juodą polietileno plėvelę suvyniotų 2 250 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 12 397 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Nerimi iš Baltarusijos atplukdytos cigaretės ir „plaustas“ laikinai saugomi Pavoverės pasienio užkardoje.
Su tokiu baltarusiškų rūkalų gabenimo būdu pastaruoju metu pasieniečiai susiduria retai. Dabar kontrabandininkų dėmesys sutelktas į „oro paštą“ – dronus ir oro balionus.
Cigarečių kroviniai Baltarusijos pusėje nuleidžiami į upę, Nemuną ar Nerį, tikintis, kad srovė juos sėkmingai atneš iki Lietuvos krantų. Čia veikiančių kontrabandininkų tikslas – kuo skubiau cigaretes ištraukti iš upės ir nepastebėtiems jas išgabenti sausuma.
Šaltuoju metų laiku kontrabandininkai rūkalų „plaustus“ bando užmaskuoti ir padaryti panašius į plaukiančias ledo lytis. Juos apvynioja balta (skaidria) polietileno plėvele arba medicinine marle, apkrauna sušalusiu sniegu, ledu bei purvu, o plūdrumui reguliuoti parenka įvairias statybines medžiagas – plytas, betoninius blokelius, šaligatvio trinkeles. Neretai prie šių kontrabandininkų „plaustų“ būna pritvirtinti GPS siųstuvai ir nuotolinio valdymo skambučiai.
Cigarečių gabenimas pasienio vandenimis suformuojant „plaustus“ ar naudojant įvairias konstrukcijas ir pritvirtinant GPS įrangą intensyvesnis šaltuoju metų sezonu. Tačiau šį būdą išstūmė rūkalų gabenimas oru.
