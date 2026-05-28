Linkuvoje padegėjo taikiniu tapo namas, Klaipėdoje – daugiabučio patalpa

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 3.15 val. Pakruojo rajone, Linkuvoje, negyvenamame name, kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė.
Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamas padegimas.
Apie galimą padegimą praėjusią parą pranešta ir Klaipėdoje.
Vilniuje kilus gaisrui, dūmais apsinuodijo du vyrai: įtariamas padegimas
Anot policijos, apie 20 val. Smiltelės gatvėje, daugiabučiame gyvenamajame name, nenaudojamoje patalpoje, kilo gaisras, kurio metu apdegė patalpos grindys ir sienos.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Dėl abiejų atvejų surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
