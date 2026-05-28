Linkuvoje padegėjo taikiniu tapo namas, Klaipėdoje – daugiabučio patalpa

2026 m. gegužės 28 d. 08:49
Pakruojo rajone trečiadienio naktį galimai padegtas namas, informavo policija.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 3.15 val. Pakruojo rajone, Linkuvoje, negyvenamame name, kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė.
Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamas padegimas.
Apie galimą padegimą praėjusią parą pranešta ir Klaipėdoje.

Anot policijos, apie 20 val. Smiltelės gatvėje, daugiabučiame gyvenamajame name, nenaudojamoje patalpoje, kilo gaisras, kurio metu apdegė patalpos grindys ir sienos.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Dėl abiejų atvejų surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
