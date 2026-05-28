Už paauglių seksualinį išnaudojimą kalintis R. Jakštys veržiasi į laisvę – Konstitucinis Teismas nagrinėjo jo skundą

Dabar Bausmių vykdymo kodeksas draudžia taikyti lygtinį paleidimą asmenims, nuteistiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui.
Tačiau R. Jakštys mano, kad įstatyme įtvirtinta tokia nuostata pažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą principą, teisę į teisingą teismą, taip pat Konstitucijoje įtvirtintą teisingumo vykdymo principą.
Kalėjime bausmę atliekančio nuteistojo skundus dėl lygtinio paleidimo 2025 m. nagrinėjo Kauno apylinkės teismas. Vėliau skundo netenkino ir Kauno apygardos teismas. Teismai nurodė, kad minėta Bausmių vykdymo kodekso nuostata užkerta kelią nuteistiesiems, atliekantiems bausmę už vaikų seksualinį išnaudojimą, taikyti lygtinį paleidimą.
Pedofilija įtariamo R. Jakščio namuose rastas vaikas: pastarasis buvo slėptuvėje po laiptais
R. Jakščio manymu, ginčijama norma atima iš tokio asmens galimybę būti paleistam iš laisvės atėmimo vietos įstaigos lygtinai, remiantis vien tik padaryto nusikaltimo kategorija, neatsižvelgiant į individualią situaciją, elgesį bausmės atlikimo metu, jo pastangas integruotis į visuomenę, asmenybės charakteristiką.
Toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo manymu, neužtikrina asmens teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, neleidžia teismui vykdyti teisingumo.
Susiję straipsniai
Serijinis Kauno pedofilas R. Jakštys siekia ištrūkti į laisvę, prokuratūra prašo jį palikti už grotų iki 2031 metų
R. Jakštys siekia, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, draudžianti taikyti jam lygtinį paleidimą, būtų pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai ir, jei į jo argumentus būtų atsižvelgta, Seimas imtųsi teisės akto pataisų.
„Jeigu Konstitucinis Teismas manytų, kad nustatytasis teisinis disbalansas gali būti pašalintas įstatymų leidėjo priemonėmis, prašoma nustatyti Seimui pareigą per protingą terminą – ne vėliau kaip per šešis mėnesius terminą – parengti ir priimti Bausmių vykdymo kodekso pakeitimą, kuris leistų teismams atlikti individualų rizikos bei socializacijos vertinimą ir spręsti dėl lygtinio paleidimo vertinimą, neprarandant Konstitucijoje įtvirtintos vaikų apsaugos paradigmos, bet kartu išsaugant nuteistojo teises ir Konstitucijos viršenybę“, – rašoma R. Jakščio individualiajame skunde.
Dabar bus laukiama KT teisėjų verdikto.
„Byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant. Nutarimas bus skelbiamas vėliau, jis turi būti paskelbtas per 30 dienų“, – Eltai sakė KT pirmininko patarėja viešiesiems ryšiams Giedrė Maksimaitytė.
Skyrė kalėjimą, nurodė atlyginti žalą
ELTA primena, kad pernai gruodį Kauno apylinkės teismas už paauglių seksualinį išnaudojimą jau kalintį buvusį jaunimo mentorių R. Jakštį nuteisė dar vienoje panašaus pobūdžio byloje.
Už trijų jaunesnių nei 16 metų moksleivių tvirkinimą kauniečiui buvo skirta 1 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė subendrinta su nuosprendžiu kitoje byloje ir paskirta galutinė 4 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Jeigu nuosprendis įsiteisės, tiek laiko nuteistasis turės praleisti kalėjime, lygtinis paleidimas nuteistiesiems už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kol kas nėra netaikomas.
Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8 tūkst. eurų.
R. Jakštys nuo 2024 m. balandžio 8 dienos Pravieniškių kalėjime atlieka teismo jam skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.
Dar kitoje byloje, susijusioje su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu, jis jau yra atlikęs arešto bausmę.
Trečia byla
Minėta Kauno apylinkės teismo išnagrinėta byla yra trečia R. Jakščio byla, susijusi su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėnesio laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis. Kai kurie nusikaltimai buvo įvykdyti užsienyje.
Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui šioje byloje buvo pareikšti kaltinimai dėl trijų nusikalstamų veikų, už kurias gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
„Nors kaltinamasis teigė, kad jis nesuvokė savo elgesio neteisėtumo ir neleistinumo pobūdžio, t. y. nesuvokė, kad tvirkino nepilnamečius, tačiau tokie jo paaiškinimai vertintini kaip jo gynybinė versija, siekiant sušvelninti savo atsakomybę. Pažymėtina, jog duomenų, kad kaltinamasis negalėtų tinkamai suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti, byloje nenustatyta. O tai, kad kaltinamasis suvokė pasielgęs netinkamai, neleistinai patvirtina ir siekis atsiprašyti“, – paskelbė pirmosios instancijos teismas.
Nuosprendyje rašoma, kad kaltinamojo veikimo būdas – siekis užmegzti ryšį būtent su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, sudarant sėkmingo, įtakingo jauno žmogaus įvaizdį, melagingai prisistatant kaip dirbantį garsiose įmonėse, kontrolė ir manipuliacija, priešingai, rodo, jog kaltinamasis suvokė, kas nepilnamečiams daro įspūdį, kaip įgyti jų pasitikėjimą, suvokė, kad nepilnamečiai yra pažeidžiamesni, nėra pakankamai brandūs ir patyrę atskirti tinkamą elgesį nuo netinkamo, ir tuo naudojosi.
„Be to, kaltinamojo veikimo schema – pirma įgyti nepilnamečių pasitikėjimą susirašinėjant sėkmės, savęs tobulėjimo, karjeros temomis, tokiu būdu užmegzti ryšį, o po to pereiti prie intymių vietų lietimo, apnuoginto lytinio organo nuotraukų siuntimo rodo, jog kaltinamasis norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia“, – paskelbė teismas.
2024 m. balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę.
2021 metų gruodį Kauno apylinkės teismas už 4 nepilnamečių tvirkinimą jam skyrė laisvės apribojimo bausmę, kuri, nesilaikant įpareigojimų nebendrauti su nepilnamečiais, buvo pakeista į 90 parų areštą.
Konstitucinis TeismastvirkinimasByla
Rodyti daugiau žymių