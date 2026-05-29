15,5 tūkst. eurų vertės cigarečių realizuoti alytiškis nespėjo – atsidūrė areštinėje

Trečiadienio popietę VSAT Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai Alytaus rajone sustabdė patikrinti automobilį „Ford Mondeo“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 49-erių Alytaus rajono gyventojas.
Automobilio bagažinėje rastos trys kartoninės dėžės su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko logotipu. Dėžėse buvo 1 500 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tęsdami procesinius veiksmus, pasieniečiai atliko kratas sulaikyto vyro gyvenamosiose vietose Alytaus rajone bei mieste. Ten aptikta dar 1 387 pakeliai įvairių rūšių cigarečių, dalis jų – be jokių akcizo ženklų.
Iš viso VSAT pareigūnai rado 2 887 pakelius nelegalių cigarečių, kurių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 15 532 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Sulaikytasis atsidūrė areštinėje. Ketvirtadienį po apklausos jis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Nelegalios cigaretės ir automobilis „Ford Mondeo“ laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinėje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
