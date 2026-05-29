Kokainą platinęs jaunas klaipėdietis išgirdo griežtą teismo nuosprendį

Bylos duomenimis, kaltinamasis savo bute Klaipėdoje laikė daugiau nei 1,3 kilogramo kokaino. Tyrimo metu nustatyta, kad naudodamas programėlę „Telegram“ vyras pardavė apie 18 gramų kokaino už virtualią valiutą, kurios vertė siekė beveik 1 tūkst. eurų.
Po atsiskaitymo jis pirkėjui atsiuntė koordinates bei vaizdo įrašus, nurodančius vietą Klaipėdoje, kur buvo paslėpta narkotinė medžiaga.
Atlikus kratą kaltinamojo gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado ir paėmė likusį labai didelį kiekį kokaino.
Už nusikaltimą jam skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus – beveik 3 tūkst. eurų grynųjų pinigų, daugiau nei 470 USDT virtualios valiutos bei mobiliojo ryšio telefoną.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
