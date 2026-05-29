Didžiulis smūgis kontrabandininkams Vilniaus r.: tarp sulaikytųjų – pareigūnas ir 3 baltarusiai

Ketvirtadienį vėlai vakare VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, kurioje taip pat dalyvavo kolegos iš VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo ir Kriminalinės žvalgybos skyrių, Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus.
Kelyje Vilnius–Utena, ties Vilniaus rajono Vainiškės kaimu, pasieniečiai patikrinti sustabdė krovininį mikroautobusą „Mercedes Benz Sprinter“. Automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 48-erių Šalčininkų rajono gyventojas.
Jame VSAT pareigūnai rado 71 dėžę (35 500 pakelių) kontrabandinių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalių rūkalų krovinio vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra beveik 191 tūkst. eurų.
Iš Baltarusijos – bepilotis orlaivis su cigaretėmis: pasieniečiai nutupdė skraidyklę
Tuo pat metu pasieniečiai sustabdė ir automobilį „Volkswagen Passat“, kuris važiavo apie 3 kilometrus priekyje mikroautobuso, įtariama, jį lydėdamas.
Šį Lietuvoje registruotą automobilį vairavo 51-erių Baltarusijos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Kartu su juo važiavo irgi teisėtai Lietuvoje esantys 25-erių ir 28-erių Baltarusijos piliečiai.
Susiję straipsniai
Įtardami prisidėjus prie šios nusikalstamos veikos, pasieniečiai netrukus įvairiose vietose sulaikė 20-ies, 34-erių ir 38-erių Švenčionių rajono gyventojus bei tarnyboje buvusį, įtariama, nesąžiningą kolegą – 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą.
Tęsiant procesinius veiksmus, per kratas pas įtariamuosius rasta ir paimta dar 21 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis, taip pat įvairios pinigų sumos bei kiti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais.
Dėl disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė viršija 900 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL), ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba VSAT pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Griežčiausia bausmė, įstatyme numatyta už šias nusikalstamas veikas, yra 6 metai laisvės atėmimo. Po apklausų sulaikytiesiems paskirtos kardomosios priemonės – nuo rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki suėmimo. Be to, Adutiškio užkardos pareigūnas nušalintas nuo tarnybos, jam VSAT pradėtas tarnybinis patikrinimas.
Sulaikytos cigaretės, automobiliai, grynieji pinigai ir kiti daiktai saugomi VSAT padaliniuose.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiKontrabanda
Rodyti daugiau žymių