Policija toliau talžo Šalčininkų kontrabandininkus – suimti trys įtariamieji

Gegužės 19 d. Šalčininkų rajone Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai kartu su kolegomis iš Šalčininkų rajono policijos komisariato ir Viešosios tvarkos valdybos Specialiosios parengties skyriaus sėkmingos operacijos metu išardė organizuotą nusikalstamą schemą. Šalčininkų rajone sulaikyti trys žmonės, įtariami stambaus masto kontrabanda bei neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Šalčininkų rajone, Jašiūnų seniūnijoje, miško masyve ties Naujasodžio kaimu, pareigūnai pastebėjo du įtartinus automobilius, kurie buvo iš anksto paruošti nelegalaus krovinio gabenimui. Netoli transporto priemonių aptiktos 24 dėžės kontrabandinių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Įvykio vietos požymiai ir rasti įrodymai leido pagrįstai įtarti, kad rūkalai į Lietuvos teritoriją buvo atgabenti oro balionais – pastaruoju metu nusikalstamų grupuočių vis dažniau naudojamu metodu valstybės sienos kontrolei apeiti.
Nedelsiant organizuotų neatidėliotinų paieškos veiksmų metu miške buvo sulaikyti du su šia veika siejami įtariamieji. Trečiajam pavyko pasišalinti iš įvykio vietos, tačiau netrukus supratęs, kad teisėsaugos pareigūnams yra žinoma jo tapatybė ir nusikalstamos veikos aplinkybės, vyras pats atvyko į Šalčininkų rajono policijos komisariatą.
Atlikus kratas sulaikytųjų transporto priemonėse, gyvenamosiose vietose bei pagalbinėse patalpose, iš viso rasta ir paimta 24 dėžės su 12 000 pakelių cigarečių „NZ“. Bendra rastų cigarečių vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia apie 65 000 eurų (krovinio vertė viršija 900 MGL dydžio sumą).
Susiję straipsniai
Kratų metu taip pat konfiskuotas platus techninis arsenalas, naudotas nusikalstamai veikai koordinuoti bei teisėsaugos veiksmams sekti ir slopinti: GPS įrenginiai, ryšio blokavimo įranga, žiūronai, naktinio matymo prietaisas, kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai bei grynieji pinigai.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Teismas visiems trims sulaikytiems asmenims po pareikštų įtarimų skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.