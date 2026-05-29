Vilniuje pagal tą pačią schemą įžūliai apvogtos dvi senolės

2026 m. gegužės 29 d. 09:28
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi, kas įžiūliai apvogė dvi senoles. Abi moterys apvogtos pagal tą pačią schemą. Kol kas nežinoma, ar nusikaltimai galibūti susiję.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 28 d. apie 10 val. 30 min. Vilniuje, Žemynos g., nepažįstama moteris, apgaule pateko į moters (gimusi 1931 m.) butą.
Vėliau pastebėta, kad nepažįstamoji pavogė apie 3 500 eurų.
Toks pats įvykis tą pačią dieną apie 12 val. nutiko ir Dariaus Girėno g.. Kaip praneša policija, ir čia nepažįstama moteris, apgaule patekusi į moters (gimusi 1936 m.) butą, pavogė pinigus.
Lazdijų autoservise šeimininkavo vagys – pasigesta įrankių ir automobilio „Alfa Romeo"

Marijampolės savivaldybėje pavogtas motociklas „Ducati Streetfighter"

Tauragės rajone į svetimą sklypą įsisukusių vagių grobiu tapo 94 medžia

Šiuo atveju nuostolis siekė 1 010 eurų.
Pradėti kol kas du atskiri ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
