Vilniuje pagal tą pačią schemą įžūliai apvogtos dvi senolės

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 28 d. apie 10 val. 30 min. Vilniuje, Žemynos g., nepažįstama moteris, apgaule pateko į moters (gimusi 1931 m.) butą.
Vėliau pastebėta, kad nepažįstamoji pavogė apie 3 500 eurų.
Toks pats įvykis tą pačią dieną apie 12 val. nutiko ir Dariaus Girėno g.. Kaip praneša policija, ir čia nepažįstama moteris, apgaule patekusi į moters (gimusi 1936 m.) butą, pavogė pinigus.
Šiuo atveju nuostolis siekė 1 010 eurų.
Pradėti kol kas du atskiri ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.