Vilniuje kvaišalų vartojimu įtartas vyras trenkė policijos pareigūnui

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 12.25 val. Vilniuje, Juozapo Strumilos skvere, įtarus narkotinių medžiagų vartojimu sulaikomas vyras pasipriešino ir ranka sudavė tarnybos metu neuniformuotam Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1997 m.).
Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1981 m.), pas kurį rasti ir paimti septyni folijos lankstinukai su baltos spalvos milteliais (įtariama, kad tai narkotinė medžiaga), uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
