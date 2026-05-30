Vilniuje kvaišalų vartojimu įtartas vyras trenkė policijos pareigūnui

2026 m. gegužės 30 d. 10:18
Sostinėje penktadienį vyras, pas kurį rasta narkotinių medžiagų, priešinosi policijai ir trenkė pareigūnui.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 12.25 val. Vilniuje, Juozapo Strumilos skvere, įtarus narkotinių medžiagų vartojimu sulaikomas vyras pasipriešino ir ranka sudavė tarnybos metu neuniformuotam Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1997 m.).
Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1981 m.), pas kurį rasti ir paimti septyni folijos lankstinukai su baltos spalvos milteliais (įtariama, kad tai narkotinė medžiaga), uždarytas į areštinę.
Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Elektrėnų savivaldybėje sulaikomas girtas vyras į policininkus nukreipė ginklą

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
