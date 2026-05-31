Kaune ir Šiauliuose pavogti trys „Toyota“ markės automobiliai

Šeštadienį 4 val. 35 min. Kaune, Savanorių prospekte, pastebėta, kad iš namo kiemo pavogtas 20 000 eurų vertės automobilis „Toyota RAV4“ (pagamintas 2022 m.).
Tą pačią dieną apie 5 val. Kaune, Ramygalos g., minėtas automobilis surastas.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šeštadienį 17.30 val. Kaune, Vytauto prospekte, buvo pagrobtas automobilis „Toyota Prius“, kuris buvo paliktas užvestu varikliu. Tą pačią dieną, Kaune, L. Zamenhofo gatvėje automobilis surastas.
Sekmadienio naktį, Šiauliuose, Gegužių gatvėje, iš daugiabučio namo kiemo pavogtas, vyrui, gim. 2001 m., priklausantis automobilis „Toyota Prius“, pagamintas 2004 metais.
Turtinė žala siekia 3 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.