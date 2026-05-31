Lietuvos dienaKriminalai

Kaune ir Šiauliuose pavogti trys „Toyota“ markės automobiliai

2026 m. gegužės 31 d. 10:22
Lrytas.lt
Papildyta
Pastarąją parą Kaune ir Šiauliuose buvo pavogtu trys  „Toyota“ markės automobiliai.
Daugiau nuotraukų (1)
Šeštadienį 4 val. 35 min. Kaune, Savanorių prospekte, pastebėta, kad iš namo kiemo pavogtas 20 000 eurų vertės automobilis „Toyota RAV4“ (pagamintas 2022 m.).
Tą pačią dieną apie 5 val. Kaune, Ramygalos g., minėtas automobilis surastas.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Jaunas lietuvis Lenkijoje sučiuptas su vogtu „Lexus“ automobiliu: bėgęs nuo policijos slėpėsi miške

Šeštadienį 17.30 val. Kaune, Vytauto prospekte, buvo pagrobtas automobilis „Toyota Prius“, kuris buvo paliktas užvestu varikliu. Tą pačią dieną, Kaune, L. Zamenhofo gatvėje automobilis surastas.
Sekmadienio naktį, Šiauliuose, Gegužių gatvėje, iš daugiabučio namo kiemo pavogtas, vyrui, gim. 2001 m., priklausantis automobilis „Toyota Prius“, pagamintas 2004 metais.
Susiję straipsniai
Kaune ir Kėdainių rajone pavogti du brangūs automobiliai

Kaune ir Kėdainių rajone pavogti du brangūs automobiliai

Klaipėdoje pavogtas mikroautobusas rastas Plateliuose

Klaipėdoje pavogtas mikroautobusas rastas Plateliuose

Šiauliuose pavogę „Toyota Prius“ du įtariamieji įkliuvo jau po kelių valandų

Šiauliuose pavogę „Toyota Prius“ du įtariamieji įkliuvo jau po kelių valandų

Turtinė žala siekia 3 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
KaunasŠiauliaiToyota
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.