Vilniuje ir Panevėžyje nukentėjo nepilnamečiai: vienas buvo sumuštas, kitas – apiplėštas

Apie 21 val. Panevėžyje į policiją kreipęsis vyras (gim. 1978 m.) pranešė, kad Elektros gatvėje nenustatytas asmuo, iš nepilnamečio (gim. 2010 m.) rankų pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Iphone 11“. Nuostolis – 350 Eur.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Taip pat policija gavo pranešimą, kad apie 23 val. Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1978 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2012 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.