Lietuvos dienaKriminalai

Nuteistajam adresuotoje pašto siuntoje buvo paslėpti telefonai

2026 m. birželio 4 d. 17:06
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjime užkardytas bandymas nuteistajam perduoti draudžiamus daiktus.
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Kalėjimo budėtojas, tikrindamas nuteistajam adresuotą pašto siuntą, atkreipė dėmesį į televizorių „Samsung“. Atlikus išsamesnį patikrinimą, televizoriaus ekrano vidinėje pusėje buvo aptikti penki paslėpti mobiliojo ryšio telefonai.
Draudžiami daiktai buvo paimti ir nuteistojo nepasiekė. Dėl įvykio renkama papildoma informacija ir tikslinamos aplinkybės.
Šis atvejis dar kartą patvirtina, kad asmenys, siekiantys perduoti draudžiamus daiktus į laisvės atėmimo vietas, ieško vis naujų slėpimo būdų.
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Nors išradingumas stebina, Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnų budrumas ir taikomos kontrolės priemonės leidžia tokius bandymus laiku nustatyti ir užkardyti.
Lietuvos kalėjimų tarnybaMarijampolės kalėjimasdraudžiami daiktai
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