Vilniaus, Utenos, Šiaulių, Klaipėdos ir Telšių apskrityse sukčiai iš žmonių išviliojo apie 18,7 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad trečiadienį gautas senjorės (gimusi 1939 m.) pranešimas, kad birželio 2 d. apie 9 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 4 550 eurų.
Utenos policijos duomenimis, į sukčių pinklės įkliuvo Visagine gyvenantis žmogus. Anot Utenos apskrities VPK, gautas vyro pranešimas, kad gegužės 27 d. apie 16 val. jam paskambino žmogus, kuris pokalbio metu įtikino visas turimas santaupas įdėti į voką ir pasinaudojus paštomato paslaugomis perduoti banko darbuotojams, kurie sutikrins įdėtų eurų nominalo numerius.
Žmogui padaryta 1 350 eurų turtinė žala.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
Šiaulių apskrities VPK duomenimis, gegužės 27 d. Šiaulių rajono gyventojui (gim. 1969 m.) prisijungus prie netikros banko interneto svetainės, atliktos 6 piniginės atsiskaitymo operacijos įvairiose parduotuvėse.
Tokiu būdu vyras neteko pinigų. Turtinė žala – 3 540,72 euro,
Apie galimą sukčiavimą pranešė ir Klaipėdos apskrities VPK. Uostamiesčio policijos duomenimis, trečiadienį į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1988 m.), kuris nurodė, kad birželio 2 d. neaiškiomis aplinkybėmis, per kelis kartus, iš jo banko sąskaitos, neteisėtu būdu, buvo pasisavinti 5 576 eurai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
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Klaipėdos apskrities VPK taip pat pranešė, jog trečiadienį į policiją kreipėsi moteris, kuri nurodė kad ketindama įsigyti internetu parduodamą prekę, paspaudė atsiųstą nuorodą, o po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu yra pasisavinti 1 999 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Telšių policijos duomenimis, gegužės 25 d. apie 20 val. Mažeikiuose, Sodų gatvėje, pažįstama moteris (gimusi 1976 m.) vyro (gim. 1969 m.) gyvenamajame bute iš kambaryje buvusios sportinės striukės pagrobė jo vardu išduotą banko kortelę.
Nustatyta, kad kitą dieną bankomatuose buvo paimta 1 650 eurų, taip pat banko kortele atsiskaityta už prekes, kurių vertė 33,47 euro.
Padaryta turtinė žala įvertinta 1683,47 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
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