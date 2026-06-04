Vilnietė įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – pranešė tėvas iš kito miesto

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 3 d. apie 22 val. 30 min. Vilniuje, namuose, moteris (gimusi 1977 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2011 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, policijai apie galimą smurtą pranešė mergaitės tėvas. Jis sakė, kad pats yra Kaune, tačiau žino, kad prieš dukrą psichologiškai smurtauja mergaitės mama.
Paprašytas patikslinti, kuo konkrečiai pasireiškia smurtas, vyras atšovė, kad pareigūnai turėtų patys nuvažiuoti ir pažiūrėti.
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Pareigūnams nuvykus paaiškėjo, kad per konfliktą moteris griebė dukrai už rankos ir taip sukėlė jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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