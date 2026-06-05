Aukščiausiasis Teismas nutraukė agresyvią pirkėją tramdžiusios apsaugininkės bylą: ji vykdė savo pareigas

Išnagrinėjusi apsaugos darbuotojos baudžiamąją bylą, trijų teisėjų kolegija panaikino apeliacinės instancijos teismo bendrovės „Eurocash1“ apsaugininkei Dianai B. paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį dėl nežymaus kito asmens sveikatos sutrikdymo bei piktnaudžiavimo.
LAT paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo byla buvo nutraukta nustačius baudžiamąją atsakomybę šalinančią aplinkybę – profesinių pareigų vykdymą.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminį įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimą ir, spręsdamas baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės – profesinių pareigų vykdymo – klausimą, nesilaikė kasacinio teismo formuojamos praktikos.
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Incidentas įvyko 2023 m. balandžio 30 d. apie 16 val. prekybos centre „Vilnius Outlet“, esančiame Vilniuje, Vytauto Pociūno gatvėje, vienoje iš parduotuvių, kai pirkėja atnešė grąžinimui basutes.
Buvo gautas pranešimas, kad žmogus neadekvačiai elgiasi, mėto batus į pardavėjas, užpuolė pardavėjas.
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Nagrinėjamoje byloje apsaugos darbuotoja buvo kaltinama, kad, vykdydama pareigą užtikrinti viešąją tvarką parduotuvėje ir gavusi informaciją, kad parduotuvės pirkėja sukėlė konfliktinę situaciją dėl nupirktos avalynės grąžinimo, prieš vieną iš pirkėjų panaudojo smurtinio pobūdžio veiksmus.
Bylos duomenimis, pirkėja nevykdė teisėtų apsaugos darbuotojos reikalavimų palikti parduotuvės patalpas, elgėsi agresyviai, filmavo pardavėjas ir apsaugos darbuotoją, o apsaugos darbuotoja ranka nustūmė į ją nukreiptą telefoną, reikalaudama nutraukti filmavimą.
Dėl to pirkėja sugriebė apsaugos darbuotojai už plaukų ir tempė, kol pati buvo pargriauta ant žemės. Pirkėjai ir toliau aktyviai priešinantis, buvo priimtas sprendimas uždėti antrankius, tačiau ji ir toliau priešinosi, tyčia apsaugos darbuotojai Dianai B. sudavė į veidą, prakirto jai lūpą, o kitam apsaugos darbuotojui įkando į ranką. Susiklosčius tokiai situacijai, apsaugos darbuotoja, įspėjusi pirkėją, panaudojo ašarines dujas.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apsaugos darbuotojos fizinė prievarta panaudota prieš nukentėjusiąją esant tarnybiniam būtinumui ir tik tiek, kiek to reikėjo pareigoms įvykdyti, siekiant apsaugoti save nuo gresiančio pavojaus sveikatai ir užtikrinti viešąją tvarką parduotuvėje.
LAT teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas, apsaugos darbuotoją pripažinęs kalta dėl piktnaudžiavimo, selektyviai vertino byloje surinktus ir ištirtus įrodymus ir jų pagrindu padarė neteisingas išvadas dėl nustatytų faktinių aplinkybių, išskirtinę reikšmę suteikdamas nukentėjusiosios parodymams.
Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu Dainai B. buvo skirta 5 tūkst. eurų bauda, ji buvo netekusi teisės dirbti apsaugininke trejus metus.
Civilinės ieškovės Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys buvo patenkintas visiškai ir iš civilinės atsakovės bendrovės „Eurocash1“ jai priteista per 98 eurai žalos atlyginimo.
Agresyvi pirkėja šioje byloje buvo pripažinta nukentėjusiąja ir jai iš „Eurocash1“ buvo priteista beveik 320 eurų turtinei žalai bei 1 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Teisme buvo paneigta pirkėjos iškelta versija, kad apsaugos darbuotoja vartojo jai skirtus necenzūrinius žodžius, grasino susidoroti, neleido jai kalbėti ir pan. Per nagrinėjimą nustatyta, kad Diana B., atėjusi į parduotuvę, su pirkėja elgėsi pagarbiai ir siekė išklausyti abi konfliktuojančias puses.
LAT nutartyje skelbiama, kad pirkėja nevykdė teisėtų apsaugininkės Dianos B. reikalavimų, susijusių su viešosios tvarkos palaikymu saugomame objekte, pirma pradėjo fizinio smurto veiksmus, sugriebdama apsaugininkę už plaukų ir tempdama ją, todėl Diana B., vykdydama profesines pareigas, teisėtai panaudojo prieš ją fizinę prievartą.
LAT nutartyje taip pat rašoma, kad Dianos B. profesinių pareigų vykdymu yra teikiama viešoji paslauga – turto ir asmenų apsauga, todėl apie jos, kaip apsaugos darbuotojos, veiksmų teisėtumą turi būti sprendžiama, vadovaujantis Asmens turto ir apsaugos įstatymu.
Šiame įstatyme nustatyta, kad, atsiradus pagrindui panaudoti fizinę prievartą ar šaunamąjį ginklą, apsaugininkas ar apsaugos darbuotojas privalo įspėti įtariamą teisės pažeidėją apie ketinimą panaudoti fizinę prievartą ar šaunamąjį ginklą, jeigu šis nevykdys apsaugininko ar apsaugos darbuotojo nurodymų, duodamų įgyvendinant šio įstatymo jam suteiktas teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai delsimas kelia grėsmę apsaugininko ar apsaugos darbuotojo, ar saugomo asmens gyvybei ar sveikatai arba įspėti dėl susidariusios situacijos yra neįmanoma.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)agresyvumaspirkėja
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