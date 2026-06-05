Du nepilnamečiai Somalio piliečiai į Berlyną per Lietuvą važiavo su svetimais švediškais dokumentais

Ketvirtadienio pavakarę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė Estijoje registruotą autobusą MAN, vykusį maršrutu Talinas–Berlynas. Kontrolė buvo vykdoma magistraliniame kelyje Bauskė–Panevėžys, ties Škilinpamūšio kaimu Pasvalio rajone.
Patikros metu pasieniečių dėmesį patraukė du Somalio piliečiai. Septyniolikmetis užsienietis pateikė Švedijos piliečio asmens tapatybės kortelę, o šešiolikmetis – Švedijos piliečio pasą. Abiejuose dokumentuose esančios nuotraukos akivaizdžiai neatitiko juos pateikusių žmonių išvaizdos. Be to, nustatyta, kad dokumentai išduoti kitų žmonių vardu.
Tęsiant patikrinimą ir atliekant užsieniečių apžiūrą, pas Somalio piliečius rastos Latvijos prieglobsčio prašytojų kortelės. Įtarę, kad pateikti Švedijos dokumentai priklauso kitiems žmonėms, pasieniečiai neleido nepilnamečiams tęsti kelionės.
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VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje dėl svetimo dokumento panaudojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos abu Somalio piliečiai buvo informuoti, kad prokuroras kreipsis į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, o vėliau jie bus perduoti Latvijos pasieniečiams.