Per Alytaus policijos operaciją sulaikyti 5 įtariamieji, platinę kvaišalus nepilnamečiams

Birželio 4 d. apie 19 val. 30 min. Alytuje, Statybininkų gatvėje, pareigūnai sustabdė BMW markės automobilį, kuriuo važiavo 17 ir 19 metų jaunuoliai. Automobilio salone buvo rasti paketėliai su viduje esančia kristaline, įtariama, psichotropine medžiaga, taip pat kanapėmis.
Tęsiant ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, kriminalistai atliko kratą Statybininkų g. esančiame bute, kuris priklauso 36 metų vyrui. Kratos metu minėto vyro namuose rasta ir paimta 40 plastikinių užspaudžiamų maišelių, kuriuose buvo apie 150 g kristalinės medžiagos bei aptiktos trys elektroninės svarstyklės.
Netrukus tądien pareigūnai sustabdė dar vieną BMW automobilį, vairuojamą 32 metų moters. Turimais duomenimis, ji su savimi turėjo, įtariama, kanapių, o automobilio salone buvo rastas vienas šaudmuo.
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Atliekant tyrimą buvo sulaikyta ir dar viena 19 m. Alytaus gyventoja, kuri galimai yra susijusi su tiriamomis nusikalstamomis veikomis.
Visiems penkiems sulaikytiesiems pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams bei dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.
Vienas iš sulaikytųjų (gim. 1990 m.), kurio bute buvo vykdoma krata, yra žinomas teisėsaugos pareigūnams ir anksčiau ne kartą teistas už vagystes, viešosios tvarkos pažeidimus, sunkų sveikatos sutrukdymą ir kitas nusikalstamas veikas.
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