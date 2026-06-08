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Kriminalai
Klaipėdoje kažkas susigundė bankomate paliktais pinigais – pradėtas ikiteisminis tyrimas
2026 m. birželio 8 d. 10:07
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo pranešimą apie pinigų vagystę iš Klaipėdoje esančio bankomato.
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Kad yra pavogti Vingio gatvėje įsikūrusiame prekybos centre įrengtame bankomate palikti pinigai, policijai buvo pranešta 08.48 val.
Vagišiaus grobiu tapo 1 000 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Klaipėda
bankomatai
Pinigai
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