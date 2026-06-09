Cigarerečių gabenimas balionais atsirūgo - du kontrabandininkai išgirdo nuosprendį 

Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai juos pripažino kaltais dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje.
Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2025 m. gegužės iki lapkričio vidurio kaltinamieji, pasiskirstę vaidmenimis ir veikdami kartu su bendrininkais Baltarusijoje bei Lietuvoje, perimdavo oro balionais per valstybės sieną iš Baltarusijos į Lietuvą atgabentas baltarusiškomis banderolėmis pažymėtas cigaretes.
Nustatyta, kad per minėtą laikotarpį buvo atgabenta ir perimta ne mažiau kaip 9 tūkst. pakelių („Minsk 5 Super Slims“, „Minsk Capital QS“ ir „NZ Gold“) cigarečių, paženklintų baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė siekia beveik 45 tūkst. eurų.
Svarsto, kas pastūmėja valstybės tarnautojus į nusikalstamą pasaulį: mato spragą ir parengimo sistemoje
Tyrimo duomenimis, Baltarusijoje ir Lietuvoje veikusi organizuota grupė, veikdama pagal nusikalstamos veikos planą, akcizinių prekių gabenimui naudojo oro balionus, GPS įrenginius bei mobiliojo ryšio priemones, leidusius sistemingai gabenti didelius kiekius cigarečių.
Kaltinamieji, prisijungę prie organizuotos grupės, veikdami pagal jiems paskirstytus vaidmenis, perimdavo kontrabanda atgabentas cigaretes, jas slėpdavo, perduodavo kitiems bendrininkams, taip pat rinkdavo ir slėpdavo nusikalstamai veiklai vykdyti naudojamas priemones.
Susiję straipsniai
Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. E. N. skirta 1 metų 2 mėnesių, o L. K. – 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Šių bausmių vykdymas atidėtas, per šį laikotarpį įpareigojant asmenis pradėti dirbti, tęsti darbą, nuo 23 val. iki 6 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu.
Teismas nusprendė iš kaltinamųjų solidariai išieškoti konfiskuotino turto – automobilių SAAB, VW Golf, Škoda Octavia – vertę atitinkančią pinigų sumą ir neteisėtą uždarbį.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Alytaus apylinkės teismo 2026 m. birželio 8 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
CigaretėsOro balionaiKontrabanda
Rodyti daugiau žymių