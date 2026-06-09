Sukčiai vilnietes apgavo du kartus

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1970 m.). Ji pareiškė, kad 2025 m. vasario mėn. internetinėje investavimo platformoje, nenustatyti asmenys išviliojo 10 tūkst. eurų.
Po metų, 2026 m. vasario mėn., moteris vėl užkibo ant sukčių kabliuko.
Pareigūnams nukentėjusioji pasakojo, kad internete nenustatyti asmenys, nurodę, kad gali padėti atgauti anksčiau prarastus pinigus investuojant, apgaulės būdu iš jos išviliojo 8 tūkst. 360 eurų.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
Moteris iš viso patyrė 18 tūkst. 360 eurų žalą.
Pirmadienį buvo gautas dar vienos moters pranešimas.
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Pareiškėja (g. 1970 m.) teigė, kad nuo birželio 5 d. iki birželio 8 d. Vilniuje, būnant namuose, jai skambino nepažįstami asmenys.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu iš jos išviliojo banko mokėjimo kortelę ir iš banko sąskaitos pasisavino 7 tūkst. 471 eurą.
Tačiau to sukčiams buvo negana: pirmadienio vidurdienį 12 val. į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui moteris atidavė dar 3,7 tūkst. eurų.
Iš šios vilnietės iš viso buvo išviliota 11 tūkst. 171 euras.
Dėl minėtų sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.