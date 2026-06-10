Policija pradėjo tyrimą dėl pamaldų metu bažnyčioje smurtą patyrusios Kelmės rajono gyventojos

Antradienį policija gavo moters (gim. 1977 m.) pareiškimą dėl bažnyčioje patirto smurto.
Pareiškėja nurodė, kad birželio 4 dieną 9.50 val. Kelmės rajone, Palendrių kaimo bažnyčioje pieš ją smurtavo moteris, gim. 1973 m.
Nukentėjusioji į gydymo įstaigas nesikreipė.
Nustatyta, kad smurtu pasibaigęs nesutarimas tarp dviejų giminystės ryšiais nesiejamų moterų bažnyčioje kilo prieš pat šv. Mišias.
Pirminiais duomenimis, taip galėjo nutikti dėl asmeninių priežasčių. Įvykio aplinkybės turėtų po abiejų moterų apklausų.
Kelmės rajonasBažnyčiaSmurtas
Rodyti daugiau žymių