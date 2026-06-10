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Policija pradėjo tyrimą dėl pamaldų metu bažnyčioje smurtą patyrusios Kelmės rajono gyventojos

2026 m. birželio 10 d. 09:16
Lrytas.lt
Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai pradėjo tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo – tyrėjams teks išsiaiškinti, kas per pamaldas nutiko Palendrių kaimo bažnyčioje.
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Antradienį policija gavo moters (gim. 1977 m.) pareiškimą dėl bažnyčioje patirto smurto.
Pareiškėja nurodė, kad birželio 4 dieną 9.50 val. Kelmės rajone, Palendrių kaimo bažnyčioje pieš ją smurtavo moteris, gim. 1973 m.
Nukentėjusioji į gydymo įstaigas nesikreipė.
Nustatyta, kad smurtu pasibaigęs nesutarimas tarp dviejų giminystės ryšiais nesiejamų moterų bažnyčioje kilo prieš pat šv. Mišias.
Pirminiais duomenimis, taip galėjo nutikti dėl asmeninių priežasčių. Įvykio aplinkybės turėtų po abiejų moterų apklausų.
Kelmės rajonasBažnyčiaSmurtas
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