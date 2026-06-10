Ukmergės r. didžiausio kada nors aptikto kanapių kiekio trys savininkai siunčiami į teismą

Kaip rašoma Ukmergės policijos pranešime, pernai rugpjūčio 8 d. po sudėtingo ir ilgai trukusio tyrimo, Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai atliko kratas pas Ukmergės miesto ir rajono gyventojus. Kratų metu pas Ukmergės miesto ir rajono gyventojus jų gyvenamojoje vietoje rado ir paėmė 235,559 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), negyvenamoje sodyboje, Ukmergės rajone rado ir paėmė didelį kiekį – 1 157,069 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių).
Iš viso šie žmonės turėdami tikslą parduoti ar kitaip platinti, laikė didelį kiekį – 1392,628 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių).
Taip pat Vidiškių seniūnijoje aptikta neteisėtai augintų 356 vnt. augalų – narkotinės medžiagos kanapių, o Pabaisko seniūnijoje 58 vnt. augalų– narkotinės medžiagos kanapių, viso 414 vnt. augalų.
Trims įtariamiesiems pareiškti įtarimai. Jiems gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 10 metų.
Tai didžiausias rastas narkotinių medžiagų – kanapių– kiekis Ukmergės mieste ir rajone.
kanapėsNarkotikaiByla
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