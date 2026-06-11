Švenčionių ir Vilniaus rajonuose smurtą patyrė du paaugliai

Apie 14.30 val. Švenčionių rajone, namuose, moteris (gim. 1989 m.), įtariama, smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2009 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui ar šeimos nariui.
Kaip pranešė policija, apie 15.40 val. Vilniaus rajone, namuose, kilus konfliktui, jaunuolis (gim. 2005 m.), įtariama, smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
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