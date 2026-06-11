Lietuvos dienaKriminalai

Švenčionių ir Vilniaus rajonuose smurtą patyrė du paaugliai

2026 m. birželio 11 d. 08:24
Policijai trečiadienį buvo pranešta apie smurtą patyrusius du paauglius Švenčionių ir Vilniaus rajonuose.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie 14.30 val. Švenčionių rajone, namuose, moteris (gim. 1989 m.), įtariama, smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2009 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui ar šeimos nariui.
Kaip pranešė policija, apie 15.40 val. Vilniaus rajone, namuose, kilus konfliktui, jaunuolis (gim. 2005 m.), įtariama, smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Susiję straipsniai
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių smurto prieš 13-metį berniuką

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių smurto prieš 13-metį berniuką

Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose smurtą patyrė nepilnamečiai

Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose smurtą patyrė nepilnamečiai

Telšiuose smurtą patyrė nepilnametis, Molėtuose – mažametė

Telšiuose smurtą patyrė nepilnametis, Molėtuose – mažametė

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
SmurtasnepilnamečiaiPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.