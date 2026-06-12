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Baigtas tyrimas dėl juvelyrinių dirbinių pagrobimo Mažeikiuose – latvis sulaikytas po dešimtmetį trukusios paieškos

2026 m. birželio 12 d. 10:06
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Latvijos Respublikos pilietis kaltinamas 2016 metais Mažeikiuose iš juvelyrinių dirbinių parduotuvės atvirai pagrobęs aukso dirbinių už daugiau nei 11 tūkst. eurų.
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Bylos duomenimis, 2016 metų balandį vyras atvyko į juvelyrinių dirbinių parduotuvę Mažeikiuose ir, apsimesdamas klientu, paprašė parodyti vestuvinius aukso žiedus. Pardavėjai demonstruojant papuošalus, vyras pagriebė padėklą su 25 aukso žiedais ir pasišalino iš parduotuvės. Skaičiuojama, kad pagrobto turto vertė siekė 11 tūkst. 400 eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leido nustatyti įtariamąjį – anksčiau už vagystes kitose valstybėse teistą Latvijos pilietį. Nustatant įtariamojo tapatybę reikšmingi buvo liudytojų parodymai, vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, tarptautinis teisėsaugos bendradarbiavimas bei ekspertiniai tyrimai.
Įtariamasis ilgą laiką slapstėsi užsienyje. Jam buvo paskelbta tarptautinė paieška, išduotas Europos arešto orderis. Po sulaikymų skirtingose valstybėse vyras 2026 metais buvo perduotas Lietuvai.
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Kaltinamasis savo kaltę pripažino ir teigė, kad gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams.
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