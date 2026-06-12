Baigtas tyrimas dėl juvelyrinių dirbinių pagrobimo Mažeikiuose – latvis sulaikytas po dešimtmetį trukusios paieškos

Bylos duomenimis, 2016 metų balandį vyras atvyko į juvelyrinių dirbinių parduotuvę Mažeikiuose ir, apsimesdamas klientu, paprašė parodyti vestuvinius aukso žiedus. Pardavėjai demonstruojant papuošalus, vyras pagriebė padėklą su 25 aukso žiedais ir pasišalino iš parduotuvės. Skaičiuojama, kad pagrobto turto vertė siekė 11 tūkst. 400 eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leido nustatyti įtariamąjį – anksčiau už vagystes kitose valstybėse teistą Latvijos pilietį. Nustatant įtariamojo tapatybę reikšmingi buvo liudytojų parodymai, vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, tarptautinis teisėsaugos bendradarbiavimas bei ekspertiniai tyrimai.
Įtariamasis ilgą laiką slapstėsi užsienyje. Jam buvo paskelbta tarptautinė paieška, išduotas Europos arešto orderis. Po sulaikymų skirtingose valstybėse vyras 2026 metais buvo perduotas Lietuvai.
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Iš kaltinamojo bus siekiama susigrąžinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patirtas išlaidas dėl ekstradicijos – 6 tūkst. 110 eurų.
Užsieniečiui gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Kaltinamasis savo kaltę pripažino ir teigė, kad gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams.
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