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Naktį Vilniuje apgadinti 7 automobiliai, įvykio kaltininkas pasislėpė

2026 m. birželio 12 d. 10:42
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško vairuotojo, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį daugiabučių kiemuose apgadinusio stovinčius automobilius ir iš įvykio vietos nuvažiavusio. Avariją sukėlęs automobilis rastas po kelių valandų paryčiais, vairuotojas pasislėpė.
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Pirminis pranešimas apie incidentą Fabijoniškių g. kiemose birželio 12 d. gautas apie 1 val. 40 min. Buvo pranešta, kad automobilis „Citroen“ apgdino kelis stovinčius automobilius ir iš įvykio vietos nuvažiavo.
Kadangi liudininkas pranešė pasprukusio automobilio valstybinius numerius, pareigūnai iš karto nustatė, kad mašina priklauso 1980 m. gimusiam vyrui. Pareigūnai nuvyko į Gelvonų g., kur gyvena automobilio savininkas, tačiau nei jo, nei automobilio nerado.
Tuo tarpu kiti pareigūnai atvykę įincidento vietą suskaičiavo septynis apgadintus automobilius: „Toyota Avensis“, „Toyota Prius“, „Toyota Corolla“, „Opel“, „Nissan“, „Citroen“ ir „Toyota Yaris“.
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Incidentą sukėlęs automobilis rastas tik anksti iš ryto. Apie 6 val. 48 min. paskambinusi praeivė pranešė, kad Ateities g. ant įvažiavimo į aikštelę skersas stovi skersas automobilis „Citroen“. Vairuotojo stiklas buvo nuleistas, viduje žmonių nebuvo.
Nustatyta, kad tai tas pats automobilis, kuris naktį apdaužė stovinčias mašinas.
Įvykis tiriamas, vairuotojas ieškomas.
avarijaVilniusCitroen
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