Nuo sukčių nukentėjo dar mažiausiai keturi vilniečiai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 11 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1945 m.) pranešimas, kad birželio 1 d. apie 14 val. 42 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę ir iš banko sąskaitos pasisavino 1 000 eurų.
Taip pat birželio 11 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1987 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 14 val. Vilniuje, pastebėta, kad, pasinaudojus jo banko mokėjimo kortelės duomenimis, buvo inicijuotos finansinės operacijos, kurių metu iš banko sąskaitos pasisavinta 12 498,22 eurai.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad apie 14 val. 58 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1954 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę medicinos ir mokesčių inspekcijos darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę ir 1 000 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
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Nuostolis – 1 900 eurų.
Vilniaus apskrities VPK gautas dar vienas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 16 val. 33 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1952 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę medicinos darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 3 800 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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