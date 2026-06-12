Lietuvos dienaKriminalai

Prienų r. girtas vyras sužalojo moterį, o vėliau peiliu susižalojo pats

2026 m. birželio 12 d. 08:45
Lrytas.lt
Prienų policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet vyras sužalojo moterį, o vėliau peiliu susižalojo pats. Incidentas įvyko tarp šeimos narių.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 11 d. apie 15 val. 15 min. Prienų r., Žemaitkiemio kaime, šalia gyvenamojo namo, kilus konfliktui, galimai girtas (blaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1953 m.) sumušė girtą (0,88 prom.) moterį (gimusi 1955 m.).
Nukentėjusioji į medikus nesikreipė.
Vėliau vyras pats susižalojo peiliu ir buvo pervežtas bei paguldytas į ligoninę Kaune.
Susiję straipsniai
Šeimyninis konfliktas Joniškyje: peilį čiupusi moteris praliejo girto vyro kraują

Šeimyninis konfliktas Joniškyje: peilį čiupusi moteris praliejo girto vyro kraują

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Blaivi pasienietė namuose prilupo vyrą

Blaivi pasienietė namuose prilupo vyrą (1)

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojegirtas vyrasgirta moteris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.