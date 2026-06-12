Prienų r. girtas vyras sužalojo moterį, o vėliau peiliu susižalojo pats

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 11 d. apie 15 val. 15 min. Prienų r., Žemaitkiemio kaime, šalia gyvenamojo namo, kilus konfliktui, galimai girtas (blaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1953 m.) sumušė girtą (0,88 prom.) moterį (gimusi 1955 m.).
Nukentėjusioji į medikus nesikreipė.
Vėliau vyras pats susižalojo peiliu ir buvo pervežtas bei paguldytas į ligoninę Kaune.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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