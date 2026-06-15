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Po nepažįstamųjų apsilankymo Vilniuje ir Vilniaus rajone dingo turto už beveik 10 tūkst. eurų

2026 m. birželio 15 d. 08:42
Po nepažįstamųjų apsilankymo namuose Vilniaus ir Vilniaus rajono gyventojai pasigedo turto už beveik 10 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė policija, sekmadienį apie 12.27 val. Vilniuje, Savanorių prospekte, nepažįstama moteris, prisistačiusi socialine darbuotoja, apgaule pateko į moters (gim. 1940 m.) butą ir pavogė per 3 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną apie 14 val. Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Geležių kaime, pastebėta, kad po dviejų vyrų apsilankymo iš buto dingo 1,9 tūkst. eurų ir auksiniai papuošalai.
Nuostolis – 6,9 tūkst. eurų.
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